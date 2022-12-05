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Ходаковский заявил, что ситуация в Артёмовске сложнее, чем была в Мариуполе

Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский провёл анализ боёв за Мариуполь и Артёмовск.

Ходаковский заявил, что ситуация в Артёмовске сложнее, чем была в Мариуполе

По его мнению, в марте фронт разделился. Мариупольская группировка ВСУ была отрезана от основных сил и вынужденно повернула на Запад. При этом в Мариуполе остался ограниченный контингент, лишённый снабжения. Для ВС РФ создались идеальные условия для наступления. Несмотря на ожесточённое сопротивление, противник быстро израсходовал артиллерийские снаряды, танки, БПЛА.

Сейчас, по словам Ходаковского, подобных условий на фронте нет. Он подчеркнул, что ситуация в Артёмовске сложнее, хотя по степени разрушений город часто сравнивают с Мариуполем. По его мнению, успех легче достигается при глобальном наступлении, когда противник не знает, "за что хвататься". При "кусочничестве" объект превращается в "мясорубку", а возможностей для масштабных действий становится меньше.

"Если мы хотим замирения и держим противника в тонусе, чтобы подтолкнуть его к переговорам — тогда всё ясно. Если мы хотим устойчивого мира на наших условиях после нашей победы — "дробным питанием" его не достичь", — заявил комбат в своём Telegram-канале.

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Автор Элиза Ибрагимова
Элиза Ибрагимова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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