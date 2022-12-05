Рожин заявил, что в боях за Артёмовск ВСУ ежесуточно теряют 500-800 военных

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин проинформировал о ситуации, складывающейся в районе Артёмовска, где ВС РФ проводят наступательную операцию.

Отмечается, что на данном участке фронта продолжаются бои за Опытное и на восточных окраинах Артёмовска. У Курдюмовки ВС РФ отразили атаку ВСУ, попытавшихся вернуть утраченные позиции.

В "Артёмовской мясорубке" ВСУ ежесуточно теряют от 500 до 800 убитыми и ранеными, сообщает Рожин со ссылкой на украинские и западные источники.

"Сохранение подобных темпов перемалывания ВСУ в районе Артёмовска в среднесрочной перспективе будет иметь последствия не только на артёмовском участке фронта", прогнозирует эксперт.