Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин проинформировал о ситуации, складывающейся в районе Артёмовска, где ВС РФ проводят наступательную операцию.
Отмечается, что на данном участке фронта продолжаются бои за Опытное и на восточных окраинах Артёмовска. У Курдюмовки ВС РФ отразили атаку ВСУ, попытавшихся вернуть утраченные позиции.
В "Артёмовской мясорубке" ВСУ ежесуточно теряют от 500 до 800 убитыми и ранеными, сообщает Рожин со ссылкой на украинские и западные источники.
"Сохранение подобных темпов перемалывания ВСУ в районе Артёмовска в среднесрочной перспективе будет иметь последствия не только на артёмовском участке фронта", прогнозирует эксперт.
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