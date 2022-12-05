Рожин прокомментировал взрыв на авиабазе в Энгельсе, назвав его недоработкой

Инцидент на авиабазе в Энгельсе обсуждается среди военных экспертов. Как сообщается, в результате атаки квадрокоптера получили повреждения два бомбардировщика Ту-95 и двое военнослужащих ВС РФ пострадали. Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин считает, что взрыв произошёл из-за недоработок.

"Относительно взрыва на авиабазе Энгельс. По неофициальной информации, прилетел беспилотник и повредил два самолёта. Если пропустили со стороны Украины, аж до Энгельса — то явная недоработка ПВО, если запускала террористическая группа с территории РФ, то тут недоработка спецслужб", — высказывается эксперт.

Рожин отметил, что по военной инфраструктуре России удары могут продолжаться со стороны ВСУ, поэтому необходимо учитывать все возможные подобные атаки, ведь НАТО действует через своих "украинских марионеток". За диверсией в Энгельсе должен последовать новый "выключающий" удар, заключил эксперт.