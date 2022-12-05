Polish news: США перебросили в Польшу 800 боевых машин, в том числе танки Abrams

В субботу, 3 ноября, в порту Гдыни (Польша) началась выгрузка американской военной техники. Сообщается о большой партии в 800 единиц, в состав которой входят и танки М1 Abrams. Процесс займёт два дня, пишет польское издание Polish news.

"Это снаряжение американской 1-й пехотной дивизии, широко известной как “Большая красная дивизия”. Американцы прибывают на контейнерный терминал в Гдыне уже в 20-й раз", — информируют польские корреспонденты.

Также сообщается о нахождении на территории Польши солдат 1-й дивизии ВС США в течение девяти месяцев. После этого срока иностранные военные вместе с техникой отправятся на родину, а их место займёт новый состав.