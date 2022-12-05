По всем областям Украины массовые ракетные удары

Пошли ракетные прилёты по Харьковской и Полтавской областям.

Об этом сообщает военный блогер Юрий Подоляка и отмечает, что в центре и на Западной Украине прилёты будут скоро.

"Между тем пошла информация о запуске второй волны ракет по Украине. Обычно Россия в ударе применяет тактику трех волн. Первые две плановое и идут одна за одной. Третья — контрольная — добивают тех, кого не удалось поразить двумя предыдущими волнами" — отмечает эксперт.

По его словам слышны взрывы в Киевской и Запорожской области. На Украине начал "падать" трафик Интернета.

Винницу тоже накрыло. Судя по географии будет следующий мощный удар, после которого энергетическая система Украины опять "провалится" на очередные 10-15 процентов от номинала подытожил аналитик.