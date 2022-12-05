TAC: Крым и Донбасс не стоят масштабной ядерной войны США с РФ

Зима пришла на помощь российской армии, считает редактор журнала The American Conservative (ТАС) Патрик Бьюкенен. ВС РФ бьют по энергоструктуре Украины, что значительно усложняет логистику ВСУ. Сегодня был осуществлён очередной массированный ракетный удар, а до этого ему предшествовал самых мощный из обстрелов за все месяцы спецоперации.

США ждут, когда прекратятся боевые действия и начнутся мирные переговоры, но Штаты также должны иметь право голоса, так как поддержка Украины от них очень значительна, уверен Бьюкенен.

"Для нас (Америки — Прим. ред.) самая большая ставка в этой российско-украинском конфликте заключается не в том, кто в конечном итоге будет контролировать Луганск, Донецк или Херсон, а в том, чтобы мы не были втянуты в военный конфликт, который приведёт нас к эскалации войны с Россией, мировой войны и, возможно, ядерной войны. Ничто в Восточной или Центральной Европе не стоит крупной войны США с Россией, которая может стать ядерной и стоить миллионов жизней американцев", — отмечает автор материала ТАС.

И Крымский полуостров, и Донбасс имеют большое значение как для Москвы, так и для Киева, но никакие действия не должны оправдать возможность начала ядерной войны между США и Россией, которую удалось избежать в 1949–1989 годы, заключил Бьюкенен.