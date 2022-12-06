На Украине в ходе боёв погибли два польских наёмника из "Интернационального легиона", сообщил журналист Матеуш Лаховский.
Как подчеркнул представитель польского СМИ Polsat News, "интернационалисты" воевали на стороне ВСУ.
"Два поляка: Януш Шеремета, псевдоним "Казак", и его коллега Кшиштоф из "Интернационального легиона", погибли вчера на фронте", — написал польский корреспондент у себя на странице в соцсетях.
На каком из направлений фронта погибли наёмники, Лаховский не уточнил.
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