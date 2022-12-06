Журналист Polsat News Лаховский: два польских наёмника погибли на Украине

На Украине в ходе боёв погибли два польских наёмника из "Интернационального легиона", сообщил журналист Матеуш Лаховский.

Как подчеркнул представитель польского СМИ Polsat News, "интернационалисты" воевали на стороне ВСУ.

"Два поляка: Януш Шеремета, псевдоним "Казак", и его коллега Кшиштоф из "Интернационального легиона", погибли вчера на фронте", — написал польский корреспондент у себя на странице в соцсетях.

На каком из направлений фронта погибли наёмники, Лаховский не уточнил.