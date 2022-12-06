ВКС РФ уничтожили склады и позиции боевиков ВСУ в пригороде Запорожья

В городе Запорожье, временно находящимся под контролем киевского режима, в ночь на 6 декабря прозвучало не менее шести взрывов.

"По предварительной информации, целями ударов нашей армии были склады и позиции боевиков ВСУ, расположенные в ближайшем пригороде Запорожья", — уточнил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он добавил, что также были уничтожены инфраструктурные объекты, которые Киев использовал для ведения боевых действий.

Местные жители пишут в соцсетях, чт противовоздушные системы ВСУ вновь оказались бессильны, и воздушная тревога была объявлена только после первых ударов.

Ранее стало известно, что главнокомандующий украинской армии отчитывается перед Пентагоном о ходе боёв.