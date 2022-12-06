В городе Запорожье, временно находящимся под контролем киевского режима, в ночь на 6 декабря прозвучало не менее шести взрывов.
"По предварительной информации, целями ударов нашей армии были склады и позиции боевиков ВСУ, расположенные в ближайшем пригороде Запорожья", — уточнил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Он добавил, что также были уничтожены инфраструктурные объекты, которые Киев использовал для ведения боевых действий.
Местные жители пишут в соцсетях, чт противовоздушные системы ВСУ вновь оказались бессильны, и воздушная тревога была объявлена только после первых ударов.
Ранее стало известно, что главнокомандующий украинской армии отчитывается перед Пентагоном о ходе боёв.
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