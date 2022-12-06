Ракетный удар вертолётов Ка-52 и Ми-24 уничтожил пункт управления ВСУ

Российское Министерство обороны рассказало о боевом применении вертолётов Ка-52 и Ми-24, которые ракетным ударом уничтожили пункт управления ВСУ.

Как сообщает Telegram-канал военного ведомства, боевые машины действуют практически на самой линии боевого соприкосновения, где противник может атаковать вертолёты с помощью мобильных ПВО. Поэтому экипажам приходится использовать рельеф местности и наносить удары с предельно малых высот.

Результатом подобной тактики стало уничтожение личного состава неприятеля, колонны тяжёлой техники и пункта управления украинских боевиков.

Ранее стало известно, ракеты ВКС РФ в украинском городе Запорожье уничтожили склады и позиции националистов, а также инфраструктурные объекты, используемые в военных целях.