Зимняя кампания ВС РФ с ударами по критической инфраструктуре Украины и наступление холодов может серьёзно переломить хоть спецоперации, заявил военный корреспондент Александр Сладков.
Как подчеркнул военкор, серьёзные проблемы ждут ВСУ в вопросе энергообеспечения и военной логистики, учитывая "безалаберность" украинцев.
"Остаётся ВСУ надеяться на Санта-Клауса и его сани… Зима — это всегда дефицит чего-либо. А учитывая традиционную безалаберность ВСУ в организации окопного быта, им точно кирдык… Усилия солдат будут направлены и на самообеспечение в "промёрзлых окопах", — заявил Сладков.
Кроме прочего, в контексте обеспечения боевиков для зимы встанет вопрос в элементарных "белых халатах" для маскировки как живой силы, так и техники.
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