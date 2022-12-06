Сладков: ВСУ остаётся надеяться на Санта-Клауса и его сани — "Им точно кирдык"

Зимняя кампания ВС РФ с ударами по критической инфраструктуре Украины и наступление холодов может серьёзно переломить хоть спецоперации, заявил военный корреспондент Александр Сладков.

Как подчеркнул военкор, серьёзные проблемы ждут ВСУ в вопросе энергообеспечения и военной логистики, учитывая "безалаберность" украинцев.

"Остаётся ВСУ надеяться на Санта-Клауса и его сани… Зима — это всегда дефицит чего-либо. А учитывая традиционную безалаберность ВСУ в организации окопного быта, им точно кирдык… Усилия солдат будут направлены и на самообеспечение в "промёрзлых окопах", — заявил Сладков.

Кроме прочего, в контексте обеспечения боевиков для зимы встанет вопрос в элементарных "белых халатах" для маскировки как живой силы, так и техники.