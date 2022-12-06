Эксперты спорят: американский B-21 Raider — сверхоружие или пустая трата денег

Стратегический бомбардировщик-невидимка B-21 Raider вызывает противоречивые чувства у экспертов. Мнения разделились: одни пророчат ему великое военное будущее, другие утверждают, что это бесполезная трата денег.

Не так давно проект с помпой был представлен американской общественности, рассказали "Новые Известия".

B-21 Raider выкатили из ангара завода № 42 в Палмдейле (Калифорния). Генеральный директор завода-производителя Northrop Grumman Кэти Уорден, министр обороны США Ллойд Остин и заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов ВМС США, адмирал Кристофер Грейди стали участниками шоу с большим политическим значением. Мероприятие было призвано "показать миру технологическое лидерство США".

Первый полёт запланирован в 2023 году, а пока в ангарах стоят шесть самолётов, требующих испытаний и доводки.

Стоимость таких самолётов заоблачная

Шестое поколение Raider отличают:

низкая радиолокационная заметность;

эффективность на всех режимах полета — от дозвуковой скорости до сверхзвуковой;

возможность смены формы в полете;

"умное" покрытие;

улучшенные сети связи и обмена данными;

высокоскоростные системы обнаружения противника;

возможность автономного полета;

наличие "оружия направленной энергии".

Что из этого было реализовано, станет ясно на испытаниях. Пока полных данных об их тактико-технических характеристиках нет, но понятно, что использованы более ранние технологии производителя Tacit Blue, YF-23 и X-47B.

Помпезная демонстрация и выкатка B-21 стала причиной развернутых дискуссий о необходимости использования стелс-технологий в целом. Так как системы ПВО развиваются очень быстро, технологии малой заметности за ними просто не успевают, а стоимость "Рейдеров" просто заоблачная.

Вся программа В-21 оценивается примерно в 203 млрд долларов, где 25 млрд потрачены на разработку, 64 млрд — на предстоящее производство, а 114 млрд — на 30 лет поддержания и эксплуатации парка самолётов.

По сути, самолёт должен обладать возможностями:

ведения радиоэлектронной борьбы;

разведки;

наблюдения и рекогносцировки;

выполнять роль ретранслятора связи;

управлять группой беспилотников;

нести бомбы GBU-57/B Massive Ordnance Penetrator и крылатые ракеты Long Range Stand-Off (LRSO) с ядерными боеголовками.

Дроны намного дешевле, чем B-21 Raider

Якобы к середине 30-х годов на вооружении у армии США будут стоять 220 боевых машин, что станет рекордом для страны. Хотя многие считают, что к этому времени В-21 потеряет все преимущества, на которые упирает производитель.

Сегодня воюющие стороны используют дроны, которые становятся совершеннее и многочисленнее. И их стоимость намного ниже, чем B-21 Raider. По сути, гонка вооружений идёт такими темпами, что данный тип бомбардировщика устареет ещё до того, как армия получит первые машины для практического использования.