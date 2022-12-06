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Ищенко: США наняли военных ВСУ для борьбы с ВС РФ и отправили их умирать

Силовые структуры

Политолог Ростислав Ищенко считает, что США хотели бы заставить Россию увязнуть на Украине, чтобы ограничить возможности Москвы на мировой арене.

Ищенко: США наняли военных ВСУ для борьбы с ВС РФ и отправили их умирать

По его словам, США поступили с украинцами, как с "ландскнехтами", которых в своё время нанимали на службу и отправляли умирать. Ищенко считает, что Америка, преследуя собственные цели, наняла военных ВСУ для борьбы с РФ. Армии России приходится уничтожать их за неимением другого выбора.

"Армия очень хороша не тогда, когда она на фронте. Самая хорошая армия, которая сидит в казармах и своей боевой готовностью пугает противника. Когда она задействована, она задействована против кого-то. А все остальные чувствуют свободу от этой армии", — цитирует "Военное дело" слова политолога.

По его мнению, России необходимо побыстрее разобраться с конфликтом на Украине и не тянуть время.

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Автор Элиза Ибрагимова
Элиза Ибрагимова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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