Бутусов: Зеленский спровоцировал серьёзный конфликт в руководстве ВСУ

Украинский лидер Владимир Зеленский пригласил на совещание в "освобождённый" Изюм главу Сухопутных войск Александра Сырского, однако проигнорировал главкома Валерия Залужного.

Так он показал, что у него серьёзный конфликт с последним. Об этом сообщает журналист-русофоб Юрий Бутусов.

"Зеленский, много раз заявлявший об отсутствии у него конфликтов с главкомом Залужным, показал, что на самом деле именно Офис президента создает искусственное противостояние между руководителями армии", — цитирует эксперта "ПолитНавигатор".

По его словам, Сырский проявил себя хорошо, однако "успех" украинской армии был итогом общих усилий. И для военных "такие действия президента выглядят оскорбительно".

Создание Зеленским конфликта в военном руководстве страны значительно усложняет управленческие процессы в ВСУ. А политическое давление отнюдь не улучшает состояние армии и препятствует конструктиву, подытожил Бутусов.