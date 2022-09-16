Украинский лидер Владимир Зеленский пригласил на совещание в "освобождённый" Изюм главу Сухопутных войск Александра Сырского, однако проигнорировал главкома Валерия Залужного.
Так он показал, что у него серьёзный конфликт с последним. Об этом сообщает журналист-русофоб Юрий Бутусов.
"Зеленский, много раз заявлявший об отсутствии у него конфликтов с главкомом Залужным, показал, что на самом деле именно Офис президента создает искусственное противостояние между руководителями армии", — цитирует эксперта "ПолитНавигатор".
По его словам, Сырский проявил себя хорошо, однако "успех" украинской армии был итогом общих усилий. И для военных "такие действия президента выглядят оскорбительно".
Создание Зеленским конфликта в военном руководстве страны значительно усложняет управленческие процессы в ВСУ. А политическое давление отнюдь не улучшает состояние армии и препятствует конструктиву, подытожил Бутусов.
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