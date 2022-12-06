Баевский заявил, что ВСУ обстреливают Донбасс для убийства мирного населения

Вооружённые силы Украины обстреливают населённые пункты Донецкой Народной Республики. Это делается с целью уничтожения максимального количества мирных жителей. Об этом заявил офицер народной милиции ДНР Андрей Баевский.

Он отметил, что все выпускаемые снаряды летят по жилым кварталам и центральным частям городов и населённых пунктов.

"Если раньше примерно 30% снарядов ложились где-то на западных окраинах… можно было бы предположить, что решается какая-то военная задача. Сейчас… исключительно с целью, чтобы как можно больше погибло гражданского населения", — сказал эксперт в эфире Первого канала.

Используя орудия крупного калибра, украинские войска наносят тяжёлые ранения людям.