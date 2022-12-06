Сладков заявил, что сегодня ВС РФ должны разнести центр Киева в хлам

Лента новостей пестрит сообщениями об обстрелах Донецка каждый день: повреждён рынок, торговый центр, православный храм, десят ракет ВСУ прилетели по центральному району города. Подобные новости вот уже несколько лет не сходят с первых полос СМИ. Гибнут не только военные, но и мирные жители.

Военный корреспондент Александр Сладков жёстко высказался по поводу обстрелов Донецка. Он предложил разнести центральные улицы Киева в хлам.

"Если не разнесём центр Киева сейчас в хлам сегодня же, и Крещатик, и Майдан, и Банковую, Институтскую — ничего не остановится, так и будут стрелять. Переговоры бесполезны. Уговоры — тем более. Пока не разнесём, будут убивать, будут стрелять. Я не знаю, что дороже: ракеты или восстанавливаемый город. Про жизни молчу", — говорит Сладков.

Сегодня поступило сообщение об обстреле школы №48 на улице Щорса в Донецке.