Лента новостей пестрит сообщениями об обстрелах Донецка каждый день: повреждён рынок, торговый центр, православный храм, десят ракет ВСУ прилетели по центральному району города. Подобные новости вот уже несколько лет не сходят с первых полос СМИ. Гибнут не только военные, но и мирные жители.
Военный корреспондент Александр Сладков жёстко высказался по поводу обстрелов Донецка. Он предложил разнести центральные улицы Киева в хлам.
"Если не разнесём центр Киева сейчас в хлам сегодня же, и Крещатик, и Майдан, и Банковую, Институтскую — ничего не остановится, так и будут стрелять. Переговоры бесполезны. Уговоры — тем более. Пока не разнесём, будут убивать, будут стрелять. Я не знаю, что дороже: ракеты или восстанавливаемый город. Про жизни молчу", — говорит Сладков.
Сегодня поступило сообщение об обстреле школы №48 на улице Щорса в Донецке.
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Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.