Британский наёмник Макдональд пожаловался на высокую коррупцию в войсках ВСУ

Бывший британский наёмник Джозеф Макдональд, вернувшийся из Украины, откровенно рассказал о произошедшем на поле боевых действий. Он сообщил о шокирующем уровне коррупции на военных базах.

Также он отметил повсеместное дезертирство его товарищей-наёмников, кумовство в армии и чрезвычайную некомпетентность сил режима Зеленского.

"У нас было два грузовика. В них было 84 винтовки *M4*, 12 *SCAR-Heavies *(боевая штурмовая винтовка для сил специальных операций)… пара комплексов *Javelin*, несколько пулемётов *M240-Bravo* и грузовик, полный боеприпасов. Всё это просто пропало в колонне. Я не могу объяснить, как это произошло", — рассказал Макдональд.

Ранее боец поделился, что был шокированы снегом и морозом на Украине.