Военкор Александр Коц объяснил, почему атаки ВСУ нельзя называть "ударами возмездия".
Военный аналитик отметил, что его тошнит от формулировки "удары возмездия".
"Удары возмездия — это когда за одного убитого ребёнка выжигают целое подразделение. Начиная от командира, отдавшего приказ, и заканчивая тем, кто подвозил снаряды. Возмездие — это когда находят и ликвидируют военных преступников, казнивших пленного, и тут же ликвидируют", — объяснил Коц.
Журналист подчеркнул, что ответный удар по военному объекту — это стандартная практика противостояния.
"Сама формулировка свидетельствует о том, что "они подло ударили в спину". Иными словами, не все понимают, что Киев воюет на уничтожение", — выразил своё мнение Коц.
Ранее Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин объяснил, что взрывы на российских аэродромах произошли из-за недоработок.
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