Военкор Коц об "ударах возмездия" ВСУ: "Они подло ударили в спину"

Военкор Александр Коц объяснил, почему атаки ВСУ нельзя называть "ударами возмездия".

Военный аналитик отметил, что его тошнит от формулировки "удары возмездия".

"Удары возмездия — это когда за одного убитого ребёнка выжигают целое подразделение. Начиная от командира, отдавшего приказ, и заканчивая тем, кто подвозил снаряды. Возмездие — это когда находят и ликвидируют военных преступников, казнивших пленного, и тут же ликвидируют", — объяснил Коц.

Журналист подчеркнул, что ответный удар по военному объекту — это стандартная практика противостояния.

"Сама формулировка свидетельствует о том, что "они подло ударили в спину". Иными словами, не все понимают, что Киев воюет на уничтожение", — выразил своё мнение Коц.

Ранее Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин объяснил, что взрывы на российских аэродромах произошли из-за недоработок.