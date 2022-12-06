Сегодня, 6 декабря, Киев отмечает День Вооружённых Сил Украины. В связи с этим Воздушно-космические силы России подготовили противнику "подарки", пишет репортёр ВГТРК Андрей Руденко.
Военкор имеет в виду ракеты с надписями, подготовленные российскими военными. В Telegram-канале Руденко публикует фотографии указанных "подарков".
"Надеюсь им понравилось", — пишет репортёр.
Сегодня артиллерия ВС Украины нанесла массированные удары по центру Донецка, повредив многие гражданские объекты. В результате обстрелов погибла 29-летняя депутат парламента ДНР Мария Пирогова.
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Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.