ВКС РФ отправили Украине "подарки" на День ВСУ в виде ракет с надписями

Сегодня, 6 декабря, Киев отмечает День Вооружённых Сил Украины. В связи с этим Воздушно-космические силы России подготовили противнику "подарки", пишет репортёр ВГТРК Андрей Руденко.

Военкор имеет в виду ракеты с надписями, подготовленные российскими военными. В Telegram-канале Руденко публикует фотографии указанных "подарков".

"Надеюсь им понравилось", — пишет репортёр.

Ракеты ВКС РФ

Сегодня артиллерия ВС Украины нанесла массированные удары по центру Донецка, повредив многие гражданские объекты. В результате обстрелов погибла 29-летняя депутат парламента ДНР Мария Пирогова.