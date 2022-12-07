Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Арестович об ударах РФ по инфраструктуре: Запад вводит санкции, мы — постим мемы
Небензя: к переговорам по Украине готовы все, кроме Запада и киевского режима
Орбан: Украина загоняет Евросоюз в долговую яму
Синоптики спрогнозировали "резкую" зиму в Европе: холоднее, чем 2021-2022 годах
Foreign Policy: "тихое ворчание" вылилось в большой скандал между США и ЕС
Пугачёву, Собчак и Галкина* могут лишить израильского гражданства
Учёный Калинчук о создании "грязной" бомбы: склепать можно на коленке
Рогов: в подконтрольном ВСУ Запорожье прозвучали две серии взрывов
МИД РФ призывает журналистку Ксению Собчак "не материться в адрес МИДа"

Блинкен об ударах по РФ: США не поощряют Киев, но продолжат поставлять оружие

Силовые структуры

Вашингтон "не поощряет" украинские власти за удары по территории России, но продолжит поставлять Киеву оружие для "защиты себя", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. При этом американский представитель подчеркнул, что Штаты видели сообщения об обстрелах, но не располагают подробной информацией.

Блинкен об ударах по РФ: США не поощряют Киев, но продолжат поставлять оружие

По словам Блинкена, Вашингтон не поставляет Незалежной оружие, которое можно использовать для обстрелов российской территории.

"Мы не поощряем украинцев к нанесению ударов по территории России и не предоставляем им возможности, — заявил Блинкен на брифинге. — Конечно, мы видели сообщения об этих ударах, но какой-то подробной информации у меня нет".

При этом американский представитель снова разразился тирадой о том, что США поддерживают Украину исключительно для защиты её территории и населения. Ситуацию с ударами ВСУ в Донецке и гибелью мирных жителей, он предпочёл не комментировать.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Губернатор Старовойт: беспилотник ВСУ атаковал аэродром в Курске

Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.

Губернатор Старовойт: беспилотник ВСУ атаковал аэродром в Курске
В Китае пригрозили США разгромом жестокой гегемонии: ближайшие 10 лет решающие
В Китае пригрозили США разгромом жестокой гегемонии: ближайшие 10 лет решающие
Сладков требует ВС РФ разнести Майдан и Крещатик в Киеве ради мира в Донбассе
Читатели Le Figaro о видео с Путиным в Крыму: "Зеленский, наверное, съел рубаху"
Жительница Донецка: после начала спецоперации ничего не изменилось Рустем Сафронов Джеймсу Бонду нужно больше денег: британская разведка тратит средства впустую Сергей Лебедев Узбекистан: победный клич Тимуридов Александр Трубин
Стрелков о своём возвращении в Москву из зоны СВО: Незаконно носил оружие
Британский наёмник Макдональд: мы думали, что солдаты ВС РФ нас перебьют
САУ "Мста-С" точным попаданием уничтожила грузовик ВСУ с боеприпасами
САУ "Мста-С" точным попаданием уничтожила грузовик ВСУ с боеприпасами
Последние материалы
Блинкен об ударах по РФ: США не поощряют Киев, но продолжат поставлять оружие
Небензя: к переговорам по Украине готовы все, кроме Запада и киевского режима
Орбан: Украина загоняет Евросоюз в долговую яму
Синоптики спрогнозировали "резкую" зиму в Европе: холоднее, чем 2021-2022 годах
Foreign Policy: "тихое ворчание" вылилось в большой скандал между США и ЕС
Пугачёву, Собчак и Галкина* могут лишить израильского гражданства
Учёный Калинчук о создании "грязной" бомбы: склепать можно на коленке
7 декабря: Орден святого Георгия, Перл-Харбор и Ханука
Рогов: в подконтрольном ВСУ Запорожье прозвучали две серии взрывов
МИД РФ призывает журналистку Ксению Собчак "не материться в адрес МИДа"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников