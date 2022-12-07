Блинкен об ударах по РФ: США не поощряют Киев, но продолжат поставлять оружие

Вашингтон "не поощряет" украинские власти за удары по территории России, но продолжит поставлять Киеву оружие для "защиты себя", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. При этом американский представитель подчеркнул, что Штаты видели сообщения об обстрелах, но не располагают подробной информацией.

По словам Блинкена, Вашингтон не поставляет Незалежной оружие, которое можно использовать для обстрелов российской территории.

"Мы не поощряем украинцев к нанесению ударов по территории России и не предоставляем им возможности, — заявил Блинкен на брифинге. — Конечно, мы видели сообщения об этих ударах, но какой-то подробной информации у меня нет".

При этом американский представитель снова разразился тирадой о том, что США поддерживают Украину исключительно для защиты её территории и населения. Ситуацию с ударами ВСУ в Донецке и гибелью мирных жителей, он предпочёл не комментировать.