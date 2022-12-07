В Киеве в который раз заверили, что якобы все стратегические запасы ракет у России "на исходе", а удары по украинской инфраструктуре "ничего не решат" и не погрузят Незалежную "во тьму".
По словам советника Офиса президента страны Алексея Арестовича, Запад каждый раз реагирует на удары ВС РФ санкциями, а сам Киев "постит мемы".
"Путин показывает, что его армия высоко технологичная, способная на какие-то действия. Запад на это реагирует новыми санкциями и поставками вооружений, а мы постим мемы", — признался Арестович.
По мнению представителя Киева, удары по инфраструктуре уже не несут "политический или военный" характер.
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Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.