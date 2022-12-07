Военные резервы Украины полностью исчерпаны: ВСУ остались без боеспособных соединений в тылу, а запасы российского оружия кончились, заявил военный эксперт Владимир Евсеев.
Все громкие осенние наступления украинских боевиков объяснялись тем, что Киев собрал по всей стране обученные военные подразделения и бросил их на передовую.
"Сейчас фактически на Украине вне линии фронта боеспособных соединений нет. Потому что нельзя считать боеспособным соединением части территориальной обороны", — отметил специалист в интервью изданию "Украина.ру".
Ситуация для украинских властей осложняется тем, что подавляющее большинство предприятий военно-промышленного комплекса осталось без электроснабжения, а значит невозможен выпуск новых боеприпасов и ремонт повреждённой техники.
Раннее боевики пожаловались в соцсетях, что оборона Артёмовска несёт громадные потери: число раненых ежедневно измеряется сотнями.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.