Марочко: командование Украины подтянуло дополнительные силы к Артёмовску

Киевский режим перебросил дополнительные силы на Артёмовское направление, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

В интервью РИА Новости он отметил, что военно-политическое командование Украины стремится восполнить безвозвратные и санитарные потери.

По его словам, большая часть военных ВСУ, совсем недавно прибывших в район Артёмовска, задействована в активных боях. Остальные украинские солдаты пока остаются в резерве, уточнил офицер.

"В район Артёмовска отмечено прибытие пополнения для Вооружённых формирований Украины", — подчеркнул Марочко.

Ранее военкор Андрей Руденко заявил, что Киев удерживает плацдарм у Артёмовска ради получения материальной помощи от Запада. Как пояснил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, Вооружённые силы Украины каждые сутки теряют на этом направлении от 500 до 800 человек убитыми и ранеными.