В Сети появилось фото переданных Польшей Украине ЗРК С-125 "Newa SC"

Польша продолжает оказывать военную помощь Украине. Накануне стало известно, что Варшава передала Киеву зенитно-ракетные комплексы С-125 "Нева" (Newa SC) советского производства, о чём сообщал бывший глава канцелярии кабмина страны Михал Дворчик.

Польские ЗРК С-125 "Нева"

В Сети появилась первая фотография с новыми ЗРК. Её Дворчик разместил в своём аккаунте Twitter*.

Судя по фото, комплексы поступили на вооружение Вооружённых сил Украины в конце лета или в начале осени, когда трава была ещё зеленой. Как пишет "Военное обозрение", данные системы размещены, скорее всего, в западных областях Украины далеко от фронта.

С-125 "Newa SC" (Cyfrowy System — цифровая система) — польская версия зенитной системы С-125 "Нева-М, установленная на шасси танка Т-55. С начала создания данные комплексы прошли модернизацию дважды.

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