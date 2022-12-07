МИД: РФ надеется, что страны Ближнего Востока не передадут Киеву ЗРК NASAMS

Государства Ближнего Востока, скорее всего, откажутся следовать по пути Штатов и Североатлантического альянса и вооружать киевский режим. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

В интервью РИА Новости он выразил надежду на то, Ближний Восток не будет передавать украинской армии зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS.

"Надеемся, не согласятся. Зачем им это нужно?" — сказал замглавы МИД РФ.

Ранее представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что Киев имеет в распоряжении мало систем NASAMS. При этом он подчеркнул: данные комплексы обладают современной системой обнаружения целей, а также снарядами, которые способны уничтожать крылатые ракеты.