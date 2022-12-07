Государства Ближнего Востока, скорее всего, откажутся следовать по пути Штатов и Североатлантического альянса и вооружать киевский режим. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.
В интервью РИА Новости он выразил надежду на то, Ближний Восток не будет передавать украинской армии зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS.
"Надеемся, не согласятся. Зачем им это нужно?" — сказал замглавы МИД РФ.
Ранее представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что Киев имеет в распоряжении мало систем NASAMS. При этом он подчеркнул: данные комплексы обладают современной системой обнаружения целей, а также снарядами, которые способны уничтожать крылатые ракеты.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.