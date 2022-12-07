144-я дивизия ВС РФ продвигается вперёд, продавливая оборону ВСУ у Кременной

В районе Кременной 144-я мотострелковая дивизия ВС РФ продвигается вперёд, медленно продавливая оборону ВСУ. Некоторые участки трассы Сватово — Кременная оказались в "серой зоне" и не находятся под контролем какой-либо из сторон, пишет "Военное обозрение".

При этом украинская армия при помощи подтянутых резервов вышла к Червонопоповке (Краснопоповке) и активизировалась в районе Житловки. Для достижения успеха противник должен форсировать Красную реку, при этом бронетехника может пройти по мелководью. В настоящее время все попытки ВСУ расширить фронт для выхода к Житловке пресекаются огнём российской артиллерии, наносящей врагу серьёзные потери.

В районе Краснореченского попытка ВСУ прорваться была выявлена разведкой, после чего по украинским ротным группам отработали РСЗО. Противник отступил, потеряв 100 человек убитыми и ранеными, два танка и две боевые машины пехоты. ВС РФ взяли в плен 11 солдат вражеской армии.

Инициатива на Запорожском фронте перешла к российским бойцам. На Херсонском направлении существенных изменений нет, ВС РФ наносят удары по правому берегу Днепра. На Донецком направлении продолжается штурм Артёмовска.