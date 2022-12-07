Военный ВСУ после боя сообщил о множестве 200-х и раскритиковал западный пулемёт

Военный ВСУ записал видео сразу после очередного боя, в котором признаётся, что у них много 200-х и 300-х. При этом говорит солдат на русском языке.

Он сообщает, что "красивый" иностранный пулемёт ему пришлось выбросить, поскольку тот заклинил из-за попадания в него пыли и был слишком тяжёлым. По его словам, "Калашниковы" лучше импортных. Солдат называет автомат русского оружейника Михаила Тимофеевича Калашникова "нашим".

Репортёр ВГТРК Андрей Руденко опубликовал видеоролик, содержащий много нецензурной лексики, в своём Telegram-канале. Военкор прокомментировал сообщение военного ВСУ. По его мнению, украинцы подсознательно считают себя русскими.

"Гены не обманешь! Да и разговаривает он на русском языке и матерится, как русский", — пишет Руденко.