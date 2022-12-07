ВКС России уничтожили украинский Су-24 в районе Артёмовки

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ сбили украинский бомбардировщик Су-24 в ДНР.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Артёмовка Донецкой Народной Республики сбит в воздухе самолёт Су-24 воздушных сил Украины", — сообщает Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, армия России продолжает наступать на Красно-Лиманском направлении. За сутки российские военные ликвидировали более 130 украинских солдат. Также ВС РФ уничтожили в Кривом Роге (Днепропетровская область) две реактивные системы залпового огня MLRS и хранилище ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, где находились 70 боеприпасов РСЗО HIMARS.

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