Военный эксперт Кнутов: армии России важно взять Артёмовск и Марьинку

Полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что самыми важными направлениями в российской спецоперации на Украине являются артёмовское и марьинское. Армии России важно взять Артёмовск и Марьинку, поскольку они имеют стратегическое значение.

"В основном, ведутся позиционные бои, за исключением двух мест: Артёмовск и Марьинка. Я бы не сказал, что в самом Артёмовске идут бои, они разворачиваются в северной части. С юга наши войска уже смогли обойти его, а сейчас ведутся наступления для того, чтобы взять город в кольцо", — сказал военный эксперт в беседе с "Радио 1".

По его мнению, армия России оставит одну из дорог свободной, чтобы солдаты ВСУ могли использовать её для отступления. Кнутов озвучил два сценария развития событий в Артёмовске:

командующий ВСУ Валерий Залужный будет настаивать на выводе войск из Артёмовска;

будет настаивать на выводе войск из Артёмовска; президент Украины Владимир Зеленский выступит за продолжение сопротивления до последнего украинца.

Также эксперт отметил важность взятия Марьинки, поскольку оттуда украинская артиллерия бомбит Донецк. После взятия Марьинки российские войска начнут бои за Авдеевку и двинутся на Угледар. Последний город является стратегически важным.

"Взятие Угледара позволяет двигаться с севера на юг на славянско-краматорскую группировку", — подчеркнул собеседник издания.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.