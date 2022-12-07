Полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что самыми важными направлениями в российской спецоперации на Украине являются артёмовское и марьинское. Армии России важно взять Артёмовск и Марьинку, поскольку они имеют стратегическое значение.
"В основном, ведутся позиционные бои, за исключением двух мест: Артёмовск и Марьинка. Я бы не сказал, что в самом Артёмовске идут бои, они разворачиваются в северной части. С юга наши войска уже смогли обойти его, а сейчас ведутся наступления для того, чтобы взять город в кольцо", — сказал военный эксперт в беседе с "Радио 1".
По его мнению, армия России оставит одну из дорог свободной, чтобы солдаты ВСУ могли использовать её для отступления. Кнутов озвучил два сценария развития событий в Артёмовске:
Также эксперт отметил важность взятия Марьинки, поскольку оттуда украинская артиллерия бомбит Донецк. После взятия Марьинки российские войска начнут бои за Авдеевку и двинутся на Угледар. Последний город является стратегически важным.
"Взятие Угледара позволяет двигаться с севера на юг на славянско-краматорскую группировку", — подчеркнул собеседник издания.
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