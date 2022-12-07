Путин озвучил значимые результаты спецоперации на Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что специальная военная операция на Украине может стать длительным процессом, однако значимым результатом СВО стало вхождение в состав РФ новых территорий.

"Конечно, это длительный процесс (СВО. — Прим. ред.) но… появились новые территории — ну вот и всё-таки значимый результат для России… И, чего уж там греха таить, Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации, это серьёзная вещь", — сказал глава государства на встрече с членами Совета по правам человека.

Ранее Путин так высказался о беглецах от частичной мобилизации:

"Может быть, кто-то считает, что это даже не их страна".

Также лидер страны подчеркнул, что разговоры о дополнительной мобилизации не имеют смысла.

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