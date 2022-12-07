Путин: ВСУ, в отличие от ВС РФ, расстреливают военных за уход с боевых позиций

В ходе встречи с членами Совета по правам человека Владимир Путин высказался по поводу расстрелов в ВСУ. По словам президента, Киев публично расстреливает своих военных за попытку покинуть боевые позиции.

Расстрелы проходят массово, перед всем строем или без такового. В России таких случаев нет, подчеркнул Путин.

"У нас не только ничего подобного нет, у нас даже нет никаких лагерей, зон и так далее, это все чушь, это фейки, которые не имеют никаких оснований. Есть люди, которые покидают боевые позиции? Да, такое случалось, сейчас все меньше и меньше", — сказал Путин.

По его словам, попадающие в зону боевых действий испытывают "определённые чувства", что является нормальным. Он отметил, что большинство этих военных возвращаются в строй добровольно даже после ранений. Так происходит адаптация к военным условиям, резюмировал президент.