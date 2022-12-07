Украина в лице назначенного Киевом губернатора Николаевской области Виталия Кима начала распространять информацию, что ВСУ якобы контролируют и простреливают с правого берега все подъезды к Кинбурнской косе, находящейся под контролем ВС РФ. Это заявление в интервью с телеграм-каналом RT опроверг командир бригады "Дон" Алексей Кондратьев.
Комбриг сообщил, что никаких ограничений на передвижение со стороны ВСУ российская армия на данном участке не испытывает.
"Я с полной ответственностью заявляю, что никто, кроме ВС России, Кинбурнскую косу не контролировал, не контролирует и не будет контролировать", — заявил Кондратьев.
Он считает, что информационные вбросы Киев делает исключительно для демонстрации "успехов" перед западными кураторами.
"На самом деле, все это обман и подтасовка", — резюмировал комбриг.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.