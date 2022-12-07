Комбриг Кондратьев опроверг заявление Кима о контроле Кинбурнской косы ВСУ

Украина в лице назначенного Киевом губернатора Николаевской области Виталия Кима начала распространять информацию, что ВСУ якобы контролируют и простреливают с правого берега все подъезды к Кинбурнской косе, находящейся под контролем ВС РФ. Это заявление в интервью с телеграм-каналом RT опроверг командир бригады "Дон" Алексей Кондратьев.

Комбриг сообщил, что никаких ограничений на передвижение со стороны ВСУ российская армия на данном участке не испытывает.

"Я с полной ответственностью заявляю, что никто, кроме ВС России, Кинбурнскую косу не контролировал, не контролирует и не будет контролировать", — заявил Кондратьев.

Он считает, что информационные вбросы Киев делает исключительно для демонстрации "успехов" перед западными кураторами.

"На самом деле, все это обман и подтасовка", — резюмировал комбриг.