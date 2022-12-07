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Зеленский заявил об освобождении 1888 населённых пунктов: столько же в оккупации

Силовые структуры

Владимир Зеленский назвал конфликт на Украине борьбой за выживание.

Президент Украины рассказал, что ставит перед собой цель спасти миллионы украинцев.

"1888 населенных пунктов нам уже удалось освободить от оккупации. Но еще почти столько же украинских городов и сел остаются в оккупации. А это значит, что сейчас на поле боя в Украине решается судьба миллионов людей. Миллионов, которые могут быть спасены", — сказал украинский лидер в своём вечернем обращении.

Зеленский отметил, что обратился к представителям Фонда защиты прав человека им. Роберта Кеннеди. Данная организация занимается защитой прав жертв геноцида и преступлений против человечности.

Ранее американский журнал Time провозгласил человеком 2022 года президента Украины Владимира Зеленского и "дух Украины".

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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