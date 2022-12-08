Глава Белгородской области: под обстрел ВСУ попал посёлок в Яковлевском округе

Посёлок, расположенный на территории Яковлевского городского округа, попал под обстрел украинских военных, следует из заявления руководителя Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Губернатор отметил, что, согласно предварительным данным, мирные жители не пострадали в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ).

"Осколками снаряда повреждена линия электропередачи", — уточнил Гладков.

По его словам, к месту ЧП выехали сотрудники экстренных служб. Как пояснил глава региона, в ближайшее время планируется устранить последствия обстрела. Кроме того, он подчеркнул: представители аварийных бригад проводят подомовой обход.

Ранее жители Белгородской области сообщили о четырёх громких взрывах в небе. По их словам, в домах "зазвенели" стёкла. Гладков призвал граждан сохранять спокойствие. Он объяснил хлопки работой российских средств противовоздушной обороны (ПВО) над регионом.

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