Посёлок, расположенный на территории Яковлевского городского округа, попал под обстрел украинских военных, следует из заявления руководителя Белгородской области Вячеслава Гладкова.
Губернатор отметил, что, согласно предварительным данным, мирные жители не пострадали в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ).
"Осколками снаряда повреждена линия электропередачи", — уточнил Гладков.
По его словам, к месту ЧП выехали сотрудники экстренных служб. Как пояснил глава региона, в ближайшее время планируется устранить последствия обстрела. Кроме того, он подчеркнул: представители аварийных бригад проводят подомовой обход.
Ранее жители Белгородской области сообщили о четырёх громких взрывах в небе. По их словам, в домах "зазвенели" стёкла. Гладков призвал граждан сохранять спокойствие. Он объяснил хлопки работой российских средств противовоздушной обороны (ПВО) над регионом.
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Украинские военные боятся разводить огонь и мучаются от холода из-за близости к позициям РФ возле Кременной. Об этом пишет Washington Post.