Использование ударных беспилотников по российским военным аэродромам демонстрируют общую стратегию киевского режима, с помощью которой Украина надеется победить Россию. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
По его мнению, смысл украинской тактики "тысячи уколов" заключается в нанесении урона своему противнику за счёт ударов по военным объектам. Для противодействия замыслу Киева необходимо сконцентрироваться на поиске и дальнейшем уничтожении складов, где хранятся и модернизируются беспилотники, заявил Кнутов.
"Нужно наносить удары по этим объектам нашими крылатыми ракетами", — подчеркнул эксперт в программе "Царьград. Главное".
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Украинские военные боятся разводить огонь и мучаются от холода из-за близости к позициям РФ возле Кременной. Об этом пишет Washington Post.