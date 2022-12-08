Кнутов: Украина надеется победить Россию при помощи тактики "тысячи уколов"

Использование ударных беспилотников по российским военным аэродромам демонстрируют общую стратегию киевского режима, с помощью которой Украина надеется победить Россию. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его мнению, смысл украинской тактики "тысячи уколов" заключается в нанесении урона своему противнику за счёт ударов по военным объектам. Для противодействия замыслу Киева необходимо сконцентрироваться на поиске и дальнейшем уничтожении складов, где хранятся и модернизируются беспилотники, заявил Кнутов.

"Нужно наносить удары по этим объектам нашими крылатыми ракетами", — подчеркнул эксперт в программе "Царьград. Главное".