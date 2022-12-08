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Минобороны: ВС РФ уничтожили две пусковые установки HIMARS ВСУ под Ильичевкой

Силовые структуры

Вооружённые силы России продолжают наносить удары по военным и энергетическим объектам противника в рамках проведения специальной военной операции. Министерство обороны РФ представило сводку новостей на 8 декабря. Ведомство сообщило об успехах ВС РФ и потерях ВСУ.

"В районе населённого пункта Ильичевка Донецкой Народной Республики уничтожены две пусковые установки HIMARS производства США", — проинформировало МО РФ.

Также ведомство заявило, что ВКС РФ ликвидировали пять РСЗО MLRS и немецкие MARS-II в Запорожской области.

Ранее сообщалось, что боец ВС РФ с позывным "Пуля" заявил о тяжёлом бое при штурме Мариуполя.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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