Сивков: ВС РФ могут полностью разгромить ВСУ и освободить Киев в 2023 году

Изменение погодных условий существенно скажется на ходе боевых действий, поскольку мороз позволит избавиться от распутицы на дорогах и предоставит войскам возможность перейти в более решительное наступление. Об этом заявил заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков в беседе с Pravda.Ru.

Он подчеркнул, что у ВС РФ есть преимущество перед противником в авиации, тяжёлой бронетанковой технике, а также в навыках личного состава. Таким образом, все предпосылки к проведению крупномасштабных наступательных операций на окружение и уничтожение ВСУ есть, указал Сивков.

Эксперт считает, что полный разгром ВСУ и освобождение Киева — вполне осуществимый процесс в следующем году. Однако российские войска могли бы уничтожить украинскую армию ещё в марте, в конце апреля выйти в Киев, а в мае провести парад победы, если бы не "жест доброй воли", указал Сивков.

"Уничтожение офиса президента Украины лишит возможности политического управления страной. Уничтожение военкоматов позволит сорвать мобилизацию. Но ничего из этого не делалось не по военным, а по политическим соображениям, потому что как только военным позволили это делать, мы сразу успешно стали наносить удары", — объяснил собеседник Pravda.Ru.

Ранее американские дипломаты заявили, что российские войска окажутся у Киева в февраля 2023 года. Когда замёрзнет земля, ВС РФ перейдут в масштабное наступление, убеждены в США.