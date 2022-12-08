МК: Леонков заявил, что Украина разрабатывает оружие дальнего действия

Соединённые Штаты не препятствуют Украине в разработке собственного ударного оружия дальнего действия, о чём сообщал американский министр обороны Ллойд Остин. По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, такие заявления больше похожи на попытки оправдаться.

"Украина ещё летом заявляла о том, что они работают над некой системой, которая должна будет полететь очень далеко. У них и раньше были свои разработки, к примеру, ракета "Ольха" с дальностью 120 километров, которую, кстати, опять стали использовать. Это собственная разработка Украины на основе реактивного снаряда для реактивной системы "Смерч". А сейчас они взяли советский беспилотник ТУ-141 "Стриж" и сделали из него ракету средней дальности", — сказал Леонков в беседе с "МК".

Данный беспилотник имеет сигарообразную форму. Вместо фотоаппаратуры на нём разместили взрывчатое вещество. По заданным координатам аппарат пролетел дальше 650 км.

Эксперт отметил, что этот БПЛА способен пролететь до тысячи километров. Ему могут противостоять только системы ПВО. У России имеются две категории комплексов противовоздушной обороны: войсковая, защищающая воинские подразделения, и объектовая, отвечающая за сохранность критически важных объектов.

"В основном на страже объектов стоят зенитные ракетные системы С-400, а их прикрывают зенитные ракетно-пушечные "Панцирь-С1"," — сообщил Леонков.

Военные специалисты полагают, что С-400 может не справиться вообще с поставленной задачей. А "Бук-М2" и "Бук-М3" увидят и собьют беспилотник, так же, как и "Тор-М2". Поэтому нужно устанавливать их для защиты стратегических объектов.