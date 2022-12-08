Медведев об отказе Зеленского от переговоров: России не нужны компромиссы

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Владимир Зеленский делает услугу России, отказываясь от мирных переговоров.

Бывший президент РФ призвал российские СМИ отметить президента Украины за его нежелание садиться за стол переговоров.

"Благодаря этому Россия без лишних вопросов доделает всю работу до конца, не размениваясь на ненужные компромиссы", — написал Медведев в своём микроблоге.

Ранее сообщалось, что журнал Time назвал человеком 2022 года Владимира Зеленского. Авторы иностранного СМИ восхитились прогрессом украинского лидера в условиях военного конфликта.