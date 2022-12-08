Украинские власти заявили о воздушной тревоге в некоторых восточных областях страны. Сирены прозвучали и на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик.
Данные о тревоге опубликовали на официальном сайте карты Министерства цифровой трансформации Украины. Чиновники предупредили об опасности для жителей Кировоградской, Черкасской и Сумской областей.
Ранее власти сообщили об угрозе ракетных ударов в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях.
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Украинские военные боятся разводить огонь и мучаются от холода из-за близости к позициям РФ возле Кременной. Об этом пишет Washington Post.