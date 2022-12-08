В Кировоградской, Черкасской и Сумской областях Украины звучит воздушная тревога

Украинские власти заявили о воздушной тревоге в некоторых восточных областях страны. Сирены прозвучали и на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик.

Данные о тревоге опубликовали на официальном сайте карты Министерства цифровой трансформации Украины. Чиновники предупредили об опасности для жителей Кировоградской, Черкасской и Сумской областей.

Ранее власти сообщили об угрозе ракетных ударов в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях.