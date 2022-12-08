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Леонков: в словах Зеленского об окончании СВО в 2023 году есть подтекст

Силовые структуры

В словах президента Владимира Зеленского о том, что конфликт на Украине может закончиться в 2023 году, есть подтекст. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков в беседе с "МК".

Леонков: в словах Зеленского об окончании СВО в 2023 году есть подтекст

Зеленский не говорит, чьей победой закончатся боевые действия, но подразумевает, что победит Украина, а Россия будет платить репарации, заметил аналитик.

Он добавил, что желания лидера киевского режима сильно отличаются от реальной обстановки на линии боевого соприкосновения.

"Не факт, что 2023 год станет финальным во всём российско-украинском конфликте. Но он определённо станет важнейшим этапом в военной кампании. Причём начнётся активная фаза боевых действий уже этой зимой", — сделал свой прогноз собеседник издания.

Ранее генерал Пентагона Марк Милли заявил, что морозы дадут возможности для наступления как украинской, так и российской армиям.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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