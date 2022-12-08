Националисты украинской армии на Артёмовское направление каждый день отправляют 360-500 человек.
Едут боевики ВСУ туда для компенсации потерь. Об этом рассказывает подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
В Артёмовске российским бойцам уже удалось зачистить частный сектор. Боевики ВСУ стремительно отступают. Потери у армии России минимальные.
ВСУ старается избегать стрелковых боев.
Ранее военный журналист Юрий Подоляка отметил, что моральный дух украинской армии под Артёмовском очень низок.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские военные боятся разводить огонь и мучаются от холода из-за близости к позициям РФ возле Кременной. Об этом пишет Washington Post.