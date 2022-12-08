ВСУ ежедневно шлют 360-500 человек в Артёмовск для компенсации потерь

Националисты украинской армии на Артёмовское направление каждый день отправляют 360-500 человек.

Едут боевики ВСУ туда для компенсации потерь. Об этом рассказывает подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

В Артёмовске российским бойцам уже удалось зачистить частный сектор. Боевики ВСУ стремительно отступают. Потери у армии России минимальные.

ВСУ старается избегать стрелковых боев.

Ранее военный журналист Юрий Подоляка отметил, что моральный дух украинской армии под Артёмовском очень низок.