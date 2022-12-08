В Харькове и Кривом Роге прогремело несколько взрывов

В Харькове прогремели взрывы. Об этом сообщают украинские СМИ.

На данный момент в области объявили воздушную тревогу. Позже пришло сообщение, что в Кривом Роге тоже слышны взрывы.

А в Одессе опять блокируют автодорогу из-за того, что в одном из многоквартирных домов света нет уже пять суток — из-за аварийного состояния энергетической сети перегорел щитовой кабель и починить его не могут. Помимо непосредственного ущерба от ударов по энергосистеме, Украина получает дополнительный каскадный эффект аварий связанных с последствиями ударов, которые дополняют аварийные отключения.