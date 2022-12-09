Эксперт Матвийчук заявил, что Украина не сможет атаковать Сибирь

У украинской армии есть возможности, чтобы нанести удары неограниченной дальности по территории России, в том числе и в Сибири. Об этом заявили в издании Financial Times, ссылаясь на слова анонимного украинского чиновника.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что неназванный политик переоценил возможности Украины. Предположительно, чиновник говорит о советских беспилотных самолётах-разведчиках типа Ту-141, Ту-143, максимальная дальность которых составляет 1000 километров. Также у Киева есть ракетные двигатели с Южного машиностроительного завода в Днепропетровске. Однако для использования подобного двигателя необходимо иметь сами ракеты, которых у Украины нет, подчеркнул Матвийчук.

"Поэтому подобные заявления — блеф чистейшей воды и пропаганда. При этом не стоит исключать, что удары, подобные тем, что ВСУ нанесли по аэродромам Рязани и Энгельса, могут повториться. Но, думаю, скорее, в единичных случаях", — заявил он в беседе с "МК".