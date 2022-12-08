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Силовые структуры

Два последних дня в районе Кременной идут встречные бои. Российские войска осторожно наступают, поскольку погодные условия позволяют использовать как тяжёлую технику, так и беспилотники. Однако перейти в крупное наступление на данный момент сложно. Об этом сообщили военные корреспонденты Telegram-канала "Старше Эдды".

Военкор: ВС РФ и ВСУ оказались во "взаимном полуокружении" в районе Кременной

Артиллерия в регионе работает ежедневно, но плотность огня меньше, чем было в начале лета на Изюмском фронте, отметили военкоры.

Украинские войска предпринимают попытки наступления на Червонопоповку, чтобы открыть себе доступ для ударов по населённому пункту Сватово или окружить Кременную. Однако ВС РФ оказывают мощное сопротивление и отбивают атаки противника. Несмотря на это, российские войска не могут выбить ВСУ из Балки Журавка, которая является основой плацдарма украинской группировки на участке от Тернов до Макеевки.

"Вообще складывается интересная картина, когда и мы, и они в полуокружении и от того, кто сейчас выиграет сражение за инициативу на этом, казалось бы, коротком участке фронта, будет зависеть очень многое", — заключили военкоры.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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