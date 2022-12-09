Безпалько: Польша начинает осознавать, что армия страны не должна помогать ВСУ

Польша продолжает активно поддерживать Вооружённые силы Украины (ВСУ), в том числе путём создания бронетанковой бригады им. Предслава Лянцкоронского — первого гетмана Запорожского войска. Об этом заявил политолог Богдан Безпалько.

В интервью интернет-изданию "Подмосковье Сегодня" он подчеркнул: польская бригада состоит из людей, которые хорошо знают особенности местности.

Как напомнил эксперт, СМИ сообщают о том, что Польша похоронила около 1200 своих военнослужащих с начала спецоперации. По его словам, наёмники, скорее всего, погибли в результате ударов Вооружённых сил РФ.

"Постепенно общество осознаёт, что это не их борьба, и польская армия не должна страдать", — указал Безпалько.

Чем больше польских военных погибнут на Украине, тем быстрее Варшава выйдет из "этой авантюры", заключил специалист.

Ранее стало известно, что граждане Польши, которые участвуют в боях на стороне ВСУ без разрешения властей, попадают под статью о наёмничестве, поэтому им могут вынести наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.