Западные государства после мятежа в Белоруссии в 2020 году планировали развязать войну с РФ в Донбассе, следует из заявления руководителя республики Александра Лукашенко.
В эфире канала "Россия 24" он отметил, что Минск в ближайшее время обнародует факты, свидетельствующие о подготовке Запада к противостоянию.
"Запад планировал после мятежа 2020 года в Белоруссии, если сложится ситуация, выйти на границу со Смоленской областью. Войска НАТО хотели захватить власть в Белоруссии, начать войну с РФ с Донбасса", — подчеркнул Лукашенко.
Белорусский лидер добавил, что западные страны собирались назвать в качестве причины начала конфликта "захват Россией чужих территорий". Как пояснил Лукашенко, Запад был заинтересован в начале войны в 2021–2022 годах.
По его словам, власти РФ, начав специальную военную операцию на Украине, "сработали на упреждение".
Ранее Лукашенко сообщил, что Запад из-за негативных последствий санкционной политики постепенно останавливает "штамповку" ограничительных мер в отношении Москвы и Минска.
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