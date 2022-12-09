WarGonzo: ВСУ отводят части 93-й бригады из Соледара в Славянск

Украинское командование приняло решение отвести остатки двух батальонов 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ из Соледара. Об этом сообщили военные корреспонденты Telegram-канала WarGonzo.

По поступающим разведданным, командование ВСУ планирует направить подразделения в Славянск для перегруппировки. Также в регион прибывают подразделение "Айдара"* в составе 53-й механизированной бригады ВСУ и 112-я бригада территориальной обороны Киева.

Отход связан с катастрофическими потерями ВСУ по линии Северск — Соледар — Бахмут, отметили военкоры.

"Между тем о полном выводе войск из Соледара на данный момент говорить нельзя: в городе остаются части 53-ей отдельной механизированной бригады, 71-ой егерской бригады и остатки 65 бригады ТрО ВСУ", — отмечается в материале.

*организация признана экстремистской и запрещена в России.