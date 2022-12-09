Путин о ситуации на фронте: верить никому нельзя, только мне можно

Президент России Владимир Путин заявил, что доверять информации о ситуации на фронте можно только той, которую обозначил он. Об этом глава государства сказал на пресс-конференции в Бешкеке, отвечая на вопрос журналиста.

Речь о том, что на фронте российским солдатам не хватает расходников и они обращаются с просьбами к военкорам и волонтёрам, а Минобороны РФ рапортуют о наличии в подразделениях всего необходимого для прохождения службы. В связи с этим у журналиста возник вопрос: "Кому же можно верить? Отчётам Министерства обороны или бойцам с передовой?", на что Путин ответил:

"Верить никому нельзя. Только мне можно. Мы работаем с Министерством обороны регулярно, практически каждый день обсуждаем эти вопросы. Проблемы действительно были. Судя по тому, что вы говорите, наверное, ещё остаются, хотя меня уверяют, что их становится все меньше и меньше по объёму и они становятся не такими острыми", — с улыбкой сказал Путин.

Ранее российский лидер сообщил. Что СВО идёт своим чередом, никаких вопросов и проблем нет.