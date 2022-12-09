Зеленский: ситуация в зоне СВО очень тяжёлая, Бахмут практически уничтожен

Обращение к нации от президента Украины Владимира Зеленского уже стало традицией. Сегодня, 9 ноября, он сообщил, что ситуация тяжёлая. Бахмут (Артёмовск) практически уничтожен.

"Фронтовая ситуация остаётся очень тяжёлой на ключевых направлениях на Донбассе – Бахмут, Соледар, Марьинка, Кременная", – говорит Зеленский.

Президент рассказал о разговоре с премьер министром Великобритании посредствам телефонной связи. Были скоординированы позиции накануне саммита G7. Обсуждался визит Елены Зеленской в Лондон, подведены итоги.