Кнутов: для защиты РФ от проникновения БПЛА нужно создать заслон

Военный историк Юрий Кнутов заявил, что для защиты РФ от проникновения вражеских БПЛА нужно создать заслон.

Кнутов напомнил, что в 60-е года американский лётчик Фрэнсис Пауэрс долетел до Свердловска (Екатеринбург. — Прим. Ред.), но был сбит. Тогда советские разработчики создали зенитный ракетный заслон — 55 дивизионов С-75 — протяжённостью 1340 километров. Таким образом, СССР закрыл своё воздушное пространство. Позже был создан заслон протяжённостью 3 тыс. км.

По мнению историка, сейчас это единственный выход России защититься от вражеских БПЛА.

"Надо создавать заслон, который будет проходить вдоль западной границы и фактически не будет допускать проникновения на территорию нашей страны различных беспилотных летательных аппаратов", — сказал Кнутов в эфире "Крым 24".